В течение месяца в Италии могут начать ослаблять жесткие меры, принятые в условиях пандемии COVID-19 - газета

Итальянские власти рассчитывают ослабить жесткие меры, введенные в стране для сдерживания распространения коронавируса COVID-19 в течение ближайшего месяца, сообщает в пятницу итальянское издание "Коррьере делла сера", хотя официального подтверждения этой информации нет.

"Следующие четыре понедельника будут отмечены открытием страны, однако все зависит от (статистических) графиков", - написала газета.

По данным издания, если не будет новых всплесков, то агро- и лесопромышленные фабрики возобновят работу 27 апреля. Работа на стройках и на текстильных фабриках может возобновиться 4 мая. До этого времени планируется открыть магазины одежды и обуви.

Точки общепита и парикмахерские в случае благоприятных перспектив могут вновь открыться 18 мая, отмечается в газете, в то время как другие итальянские СМИ указывают более обтекаемый срок - "вторую половину мая".

Италия является одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран как Европы, так и мира. Там с начала пандемии зарегистрировано не менее 25 тыс. летальных исходов среди пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19.

ар

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