В течение месяца в Италии могут начать ослаблять жесткие меры, принятые в условиях пандемии COVID-19 - газета

Итальянские власти рассчитывают ослабить жесткие меры, введенные в стране для сдерживания распространения коронавируса COVID-19 в течение ближайшего месяца, сообщает в пятницу итальянское издание "Коррьере делла сера", хотя официального подтверждения этой информации нет.
"Следующие четыре понедельника будут отмечены открытием страны, однако все зависит от (статистических) графиков", - написала газета.
По данным издания, если не будет новых всплесков, то агро- и лесопромышленные фабрики возобновят работу 27 апреля. Работа на стройках и на текстильных фабриках может возобновиться 4 мая. До этого времени планируется открыть магазины одежды и обуви.
Точки общепита и парикмахерские в случае благоприятных перспектив могут вновь открыться 18 мая, отмечается в газете, в то время как другие итальянские СМИ указывают более обтекаемый срок - "вторую половину мая".
Италия является одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран как Европы, так и мира. Там с начала пандемии зарегистрировано не менее 25 тыс. летальных исходов среди пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19.
ар
Copyright © 1989 - 2020 Интерфакс
Конец формы
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе
Добыча газа с месторождения Абшерон на Каспии начнется в 2021 году – президент Азербайджана
Трейдинговая "дочка" Pemex отменила закупку бензина в США, сославшись на форс-мажор
ЦБ прогнозирует падение ВВП РФ в 2020г на 4-6%, рост в 2021г на 2,8-4,8%, в 2022г - на 1,5-3,5%
Учебный процесс в школах Грузии из-за коронавируса не возобновится до сентября
По COVID-19 в Азербайджане последнюю неделю наблюдается положительная динамика – президент Алиев
Премьер Азербайджана не исключил повторного ужесточения карантина при росте числа зараженных COVID-19
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог