ЮАР с 1 мая начнет выход из режима изоляции

В ЮАР с 1 мая начнут снимать ограничения, введенные на общенациональном уровне из-за пандемии коронавируса COVID-19, заявил в пятницу президент республики Сирил Рамафоса.
"Мы решили, что после 30 апреля нам стоит приступить к постепенному восстановлению (нормальной жизни - ИФ)", - заявил президент в телеобращении.
"Мы применим осознанный и осторожный подход к снятию ограничений, предусмотренных изоляцией", - добавил Рамафоса.
Он отметил, что в мае некоторые предприятия смогут "при определенных условиях" и "поэтапно" возобновить работу. Кроме того, людям разрешат совершать прогулки на свежем воздухе при условии соблюдения мер безопасности. Однако границы страны останутся закрытыми, сохранится запрет на передвижения между провинциями.
В то же время президент ЮАР заявил о необходимости найти баланс между защитой людей от коронавируса и возвращением жителей к работе.
"Общенациональный карантин, наверняка, самый эффективный способ сдержать распространения вируса, но его (карантин - ИФ) нельзя поддерживать бесконечно", - сказал Рамафоса.
"Нашим людям нужно есть, им нужно зарабатывать себе на жизнь. Компаниям нужно производить и вести торговлю", - подчеркнул Рамафоса.
Ранее на этой неделе правительство ЮАР объявило о пакете материальной помощи в размере $26 млрд на восстановление экономики и поддержку лиц, находящихся в уязвимом положении. Еще $1 млн должен быть направлен на койко-места, лекарства и оборудование для борьбы с "ожидаемым пиком инфекции".
Министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе в свою очередь заявил, что стране еще предстоит "тяжелая борьба" с вирусом.
Жесткие ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, ввели в ЮАР 27 марта: жителям разрешено выходить из дома только с целью купить продовольственные товары и лекарства, а также разрешено покидать жилища для посещения врачей.
По состоянию на 24 апреля в ЮАР выявлено 3953 случая заражения COVID-19, 75 инфицированных скончались.
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