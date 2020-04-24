Грузия с понедельника отменяет часть ограничений по коронавирусу - премьер

Правительство Грузии с понедельника, 27 апреля, отменяет запрет на движение транспорта и работу продовольственных рынков, введенный ранее для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, заявил на брифинге в пятницу премьер-министр Георгий Гахария.
"С понедельника мы начинаем отмену некоторых ограничений. В частности, допускается движение транспорта, в том числе работа такси. Полностью допускается восстановление онлайн торговли, работа открытых аграрных рынков", - сказал Гахария, представляя антикризисную программу правительства.
Снятие введенных в рамках ЧП ограничений будет происходить поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщил глава грузинского правительства.
"На первом этапе мы с понедельника разрешаем движение транспорта, работу рынков. На втором этапе, примерно через две недели, мы предполагаем возобновление строительства и производство стройматериалов. На третьем этапе будет можно открыть небольшие магазины, которые имеют вход со стороны улицы", - сказал Гахария.
Он сообщил, что на четвертом этапе отмены ограничений будет разрешена работа крупных торговых центров, ресторанов и кафе, имеющих открытые площадки.
По данным Минздрава, в Грузии с 26 февраля число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 431. Режим чрезвычайного положения по коронавирусу продлен до 22 мая, в стране введен всеобщий карантин и комендантский час.
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