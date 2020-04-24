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Регион 24.04.2020 15:34

Грузия с понедельника отменяет часть ограничений по коронавирусу - премьер

Правительство Грузии с понедельника, 27 апреля, отменяет запрет на движение транспорта и работу продовольственных рынков, введенный ранее для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, заявил на брифинге в пятницу премьер-министр Георгий Гахария.

"С понедельника мы начинаем отмену некоторых ограничений. В частности, допускается движение транспорта, в том числе работа такси. Полностью допускается восстановление онлайн торговли, работа открытых аграрных рынков", - сказал Гахария, представляя антикризисную программу правительства.

Снятие введенных в рамках ЧП ограничений будет происходить поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщил глава грузинского правительства.

"На первом этапе мы с понедельника разрешаем движение транспорта, работу рынков. На втором этапе, примерно через две недели, мы предполагаем возобновление строительства и производство стройматериалов. На третьем этапе будет можно открыть небольшие магазины, которые имеют вход со стороны улицы", - сказал Гахария.

Он сообщил, что на четвертом этапе отмены ограничений будет разрешена работа крупных торговых центров, ресторанов и кафе, имеющих открытые площадки.

По данным Минздрава, в Грузии с 26 февраля число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 431. Режим чрезвычайного положения по коронавирусу продлен до 22 мая, в стране введен всеобщий карантин и комендантский час.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]