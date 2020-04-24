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Дальнее зарубежье 24.04.2020 18:45

МИД Великобритании обеспокоен запуском Ираном военного спутника

Запуск Ираном военного спутника является тревожным развитием событий и идет вразрез с резолюцией СБ ООН 2231 от 2015 года, сообщили в пятницу британские СМИ со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

"Сообщения о запуске Ираном спутника, с применением технологий баллистических ракет, представляет собой значительный предмет для беспокойства и не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - заявил представитель министерства.

При этом в министерстве напомнили о "существенном и долговременном беспокойстве" Великобритании и ее партнеров в связи с иранской ракетной программой, которая, по мнению Лондона, угрожает региональной стабильности.

Ранее Корпус стражей Исламской революции проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием "Нур" (перс.: "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ООН должны оценить соответствие недавнего пуска Ираном его обязательствам в рамках резолюции СБ ООН. Госсекретарь США также добавил, что осуществлённый в ночь на среду пуск противоречит неоднократным заявлениям Тегерана о том, что его ракетная программа не преследует военных целей.

В Пентагоне отмечали, что этот запуск может представлять опасность для союзников США в регионе.

США и их союзники неоднократно выражали опасения в связи с подобными пусками в Иране. Они полагают, что истинной целью иранских инженеров является не столько отправка в космос спутников, сколько испытание баллистических технологий.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, СПУТНИК, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]