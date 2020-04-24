МИД Великобритании обеспокоен запуском Ираном военного спутника

Запуск Ираном военного спутника является тревожным развитием событий и идет вразрез с резолюцией СБ ООН 2231 от 2015 года, сообщили в пятницу британские СМИ со ссылкой на заявление МИД Великобритании.
"Сообщения о запуске Ираном спутника, с применением технологий баллистических ракет, представляет собой значительный предмет для беспокойства и не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - заявил представитель министерства.
При этом в министерстве напомнили о "существенном и долговременном беспокойстве" Великобритании и ее партнеров в связи с иранской ракетной программой, которая, по мнению Лондона, угрожает региональной стабильности.
Ранее Корпус стражей Исламской революции проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием "Нур" (перс.: "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ООН должны оценить соответствие недавнего пуска Ираном его обязательствам в рамках резолюции СБ ООН. Госсекретарь США также добавил, что осуществлённый в ночь на среду пуск противоречит неоднократным заявлениям Тегерана о том, что его ракетная программа не преследует военных целей.
В Пентагоне отмечали, что этот запуск может представлять опасность для союзников США в регионе.
США и их союзники неоднократно выражали опасения в связи с подобными пусками в Иране. Они полагают, что истинной целью иранских инженеров является не столько отправка в космос спутников, сколько испытание баллистических технологий.
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе
Добыча газа с месторождения Абшерон на Каспии начнется в 2021 году – президент Азербайджана
Трейдинговая "дочка" Pemex отменила закупку бензина в США, сославшись на форс-мажор
ЦБ прогнозирует падение ВВП РФ в 2020г на 4-6%, рост в 2021г на 2,8-4,8%, в 2022г - на 1,5-3,5%
Учебный процесс в школах Грузии из-за коронавируса не возобновится до сентября
По COVID-19 в Азербайджане последнюю неделю наблюдается положительная динамика – президент Алиев
Премьер Азербайджана не исключил повторного ужесточения карантина при росте числа зараженных COVID-19
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог