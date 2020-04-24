Нефтяные цены прибавляют более 3%, Brent - $22 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу на новостях о снижении добычи некоторых производителей.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 составляет $22,02 за баррель, что на 3,23% ($0,69) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,52% ($0,5) - до $17,08 за баррель.
Однако по итогам недели падение цены WTI может составить 32%, Brent - более 9%, отмечает MarketWatch.
В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.
"По нашим оценкам количество буровых установок в США сейчас значительно ниже, чем необходимо для поддержания производства. Это приведет к естественному снижению добычи в ближайшие дни или месяцы", - отмечают эксперты ANZ, на которых ссылает S&P Global Platts.
Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.
"Баланса спроса и предложения во втором квартале не удастся достичь даже за счет соглашение о еще большем снижении добычи ОПЕК+", - отметил главный рыночный стратег AxiCorp Иннес.
По его словам, инвесторы "будут опасаться любых негативных новостей, поскольку излишки нефти заполнят хранилища в ближайшие недели".
По оценке S&P Global Platts, по состоянию на прошлую неделю, нефтехранилища в США были заполнены на 60%, в Кушинге - на 75%.
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1592, вылечившихся - 1013
ВОЗ рекомендует Азербайджану поэтапный выход из карантина
Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания второй мировой войны
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
В Испании за сутки зафиксировано наименьшее за апрель количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 - минздрав
Грузия отзовет своего посла из Киева в случае назначения Саакашвили вице-премьером Украины - Гахария
Пентагон и американская разведка изучают перспективы того, что противники США могут применить коронавирус в качестве биооружия
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог