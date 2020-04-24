Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8308 RUR   0.0228 GBR   2.0998 TRY   0.2435

Цена на нефть

23.04   $/bbl WTI 16.50 2.72 Brent 21.33 0.96

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.04.2020 15:39

Нефтяные цены прибавляют более 3%, Brent - $22 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу на новостях о снижении добычи некоторых производителей.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 составляет $22,02 за баррель, что на 3,23% ($0,69) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,52% ($0,5) - до $17,08 за баррель.

Однако по итогам недели падение цены WTI может составить 32%, Brent - более 9%, отмечает MarketWatch.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

"По нашим оценкам количество буровых установок в США сейчас значительно ниже, чем необходимо для поддержания производства. Это приведет к естественному снижению добычи в ближайшие дни или месяцы", - отмечают эксперты ANZ, на которых ссылает S&P Global Platts.

Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

"Баланса спроса и предложения во втором квартале не удастся достичь даже за счет соглашение о еще большем снижении добычи ОПЕК+", - отметил главный рыночный стратег AxiCorp Иннес.

По его словам, инвесторы "будут опасаться любых негативных новостей, поскольку излишки нефти заполнят хранилища в ближайшие недели".

По оценке S&P Global Platts, по состоянию на прошлую неделю, нефтехранилища в США были заполнены на 60%, в Кушинге - на 75%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть дорожает на новостях о снижении добычи, Brent торгуется у $22,5 за баррель Нефть усилила рост на опасениях разрастания конфликта США и Ирана, WTI прибавляет около 30% Нефтяные цены повышаются на 7-11%, Brent - $21,79 за баррель Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана, Brent торгуется у $21 за баррель Цена нефти в минус $100 за баррель больше не кажется экспертам невозможной Brent перешла к росту после падения до минимума с 1999г, торгуется около $19,5 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]