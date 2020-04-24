Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще

Указ, подписанный Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в связи со стимулированием финансирования сельскохозяйственного сектора, облегчил доступ фермеров к кредитным продуктам и расширил возможности получения займов.

Так, в рамках сотрудничества между Банком Республика, активно поддерживающим развитие предпринимательства в нашей стране и Агентством по Аграрным Кредитам и Развитию (AKIA), кредиты для фермеров и предпринимателей будут предоставляться еще быстрее и проще.

Теперь, фермеры смогут в очень короткие сроки получить микрокредиты от Банка Республика на сумму до 15 000 манатов сроком до 3-х лет. Следует отметить, что максимальный процент по льготным кредитам с более низкой процентной ставкой составляет 12% годовых, а льготный период до 12-ти месяцев.

Направления использования кредита следующие:

• Садоводство

• Земледелие

• Животноводство

• Птицеводство

• Другие формы семейного сельского хозяйства.

Кредиты будут предоставляться с целью стимулирования предпринимателей работающих в сфере сельского хозяйства и создания новых фермерских хозяйств.

Новые условия значительно расширят доступ фермеров к финансовым ресурсам и создадут новые возможности для расширения их деятельность, что также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны, что особенно важно для страны во время пандемии.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.