Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1592, вылечившихся - 1013

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 44 человек, сообщает оперативный штаб.
"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 44 зараженных COVID-19. При этом, скончался один из пациентов 1935-го года рождения с положительными результатами на COVID-19, страдающий артериальной гипертензией, атеросклеротическим кардиосклерозом и ишемией сердца. В тоже время за сутки вылечились и опущены домой 65 человек", - говорится в сообщении штаба.
Таким образом, общее число зараженных достигло 1592, общее число умерших - 21, число вылечившихся - 1013.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 558 человек. Состояние 16 из них оценивается как тяжелое, 23 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
За весь период в Азербайджане проведено 114,41 тыс. тестов на коронавирус.
Н.Аббасова
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