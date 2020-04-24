Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1592, вылечившихся - 1013

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 44 человек, сообщает оперативный штаб.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 44 зараженных COVID-19. При этом, скончался один из пациентов 1935-го года рождения с положительными результатами на COVID-19, страдающий артериальной гипертензией, атеросклеротическим кардиосклерозом и ишемией сердца. В тоже время за сутки вылечились и опущены домой 65 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1592, общее число умерших - 21, число вылечившихся - 1013.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 558 человек. Состояние 16 из них оценивается как тяжелое, 23 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

За весь период в Азербайджане проведено 114,41 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова