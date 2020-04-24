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Регион 24.04.2020 16:08

Грузия отзовет своего посла из Киева в случае назначения Саакашвили вице-премьером Украины - Гахария

Правительство Грузии выступает против назначения объявленного в розыск экс-президента страны Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Тбилиси отзовет своего посла из Киева, если это произойдет, заявил в пятницу премьер Грузии Георгий Гахария.

"Для нас категорически неприемлемо назначение Саакашвили вице-премьером в стране, являющейся для Грузии стратегическим партнером. Неприемлемо, так как этот человек осужден за совершенные преступления в Грузии и в настоящее время находится в розыске", - сказал Гахария.

Он отметил, что назначение Саакашвили, если оно произойдет, не повлияет на долгосрочную перспективу стратегических отношений между Грузией и Украиной. Вместе с тем, реакция со стороны Тбилиси на это решение будет.

"Пока мы не отзывали посла, но если такое решение будет принято, мы обязательно это сделаем, как минимум для консультаций", - сказал Гахария.

Ранее Саакашвили заявил в соцсети, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины. "Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал экс-президент Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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