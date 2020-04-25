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Финансы 25.04.2020 00:20

Швейцарский Центробанк зафиксировал рекордный убыток в I квартале

Центробанк Швейцарии (SNB) зафиксировал максимальный квартальный убыток со времен его основания в 1907 году на фоне обвала мировых финансовых рынков в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость портфеля SNB в минувшем квартале упала на 38,2 млрд швейцарских франков ($39 млрд).

Стоимость активов в иностранной валюте в портфеле SNB в январе-марте рухнула на 41,2 млрд франков. Потери швейцарского ЦБ несколько компенсировали доходы от инвестиций в золото, составившие 2,8 млрд франков, благодаря скачку цены драгметалла в условиях паники на рынках.

Стоимость активов SNB в швейцарских франках увеличилась на 300 млн франков.

"Потери Центробанка Швейцарии не были неожиданными, учитывая существенную зависимость его портфеля от глобальных рынков", - отмечает экономист Credit Suisse Максим Боттерон.

По оценкам эксперта, SNB в марте потратил 27 млрд франков на покупку иностранной валюты - это максимум с января 2015 года. Тогда Центробанк был вынужден прибегнуть к мощным интервенциям на валютном рынке, чтобы сдержать укрепление франка после отмены потолка курса франка к евро.

В текущем году франк стабильно укрепляется, несмотря на проводимые SNB интервенции, в связи с огромным спросом на активы "тихой гавани", к которым относят швейцарскую нацвалюту, в условиях кризиса.

По оценкам Боттерона, Центробанк потратил сумму, эквивалентную примерно 5,6% ВВП на валютные интервенции в январе-марте.

В настоящее время курс евро составляет 1,0526 швейцарского франка. С начала текущего года франк подорожал более чем на 3%.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ЦЕНТРОБАНК, УБЫТОКБЧИСТЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]