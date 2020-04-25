Швейцарский Центробанк зафиксировал рекордный убыток в I квартале

Центробанк Швейцарии (SNB) зафиксировал максимальный квартальный убыток со времен его основания в 1907 году на фоне обвала мировых финансовых рынков в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Стоимость портфеля SNB в минувшем квартале упала на 38,2 млрд швейцарских франков ($39 млрд).
Стоимость активов в иностранной валюте в портфеле SNB в январе-марте рухнула на 41,2 млрд франков. Потери швейцарского ЦБ несколько компенсировали доходы от инвестиций в золото, составившие 2,8 млрд франков, благодаря скачку цены драгметалла в условиях паники на рынках.
Стоимость активов SNB в швейцарских франках увеличилась на 300 млн франков.
"Потери Центробанка Швейцарии не были неожиданными, учитывая существенную зависимость его портфеля от глобальных рынков", - отмечает экономист Credit Suisse Максим Боттерон.
По оценкам эксперта, SNB в марте потратил 27 млрд франков на покупку иностранной валюты - это максимум с января 2015 года. Тогда Центробанк был вынужден прибегнуть к мощным интервенциям на валютном рынке, чтобы сдержать укрепление франка после отмены потолка курса франка к евро.
В текущем году франк стабильно укрепляется, несмотря на проводимые SNB интервенции, в связи с огромным спросом на активы "тихой гавани", к которым относят швейцарскую нацвалюту, в условиях кризиса.
По оценкам Боттерона, Центробанк потратил сумму, эквивалентную примерно 5,6% ВВП на валютные интервенции в январе-марте.
В настоящее время курс евро составляет 1,0526 швейцарского франка. С начала текущего года франк подорожал более чем на 3%.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Число жертв коронавируса в мире приближается к 196 тыс. человек - университет Хопкинса
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 8,5 кг героина из Ирана
Мусульмане в этом году отметят Рамадан дома из-за коронавируса
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Число заражений COVID-19 в Центральной Азии приближается к 5 тыс
США могут запретить работу на своей территории трех китайских телекоммуникационных компаний
За сутки в материковом Китае выявлено 12 новых случаев COVID-19, 11 - "импортированы" - власти
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог