Авиакомпания Air Astana в 2020г может недополучить треть доходов из-за COVID-19

Доходы национального авиаперевозчика Air Astana в 2020 году могут снизиться на 140 млрд тенге из-за пандемии коронавируса, сообщил управляющий директор по логистике и международному сотрудничеству госфонда "Самрук-Казына" Канат Алпысбаев.
"Если говорить плановыми показателями, то по Air Astana мы ожидаем падение доходов на 140 млрд тенге, или на 33%. В случае с Qazaq Air падение составит 44% от плановых показателей", - сказал Алпысбаев на брифинге в пятницу.
Представитель "Самрук-Казына" пояснил, что по Qazaq Air ожидается сокращение доходов на 6,2 млрд тенге от плановых показателей.
"Я говорю об оптимистичном сценарии, если авиакомпании смогут начать полетную деятельность с 15 мая текущего года", - добавил он.
В случае с Qazaq Air, отметил Алпысбаев, оптимистичным сценарием является возможность начать полеты с 1 июля 2020 года.
Он пояснил, что в марте-апреле Air Astana планировала осуществить более 7,3 тыс. рейсов, но было отменено более 67% полетов. Qazaq Air должен был осуществить 1,52 тыс. рейсов в марте-апреле, из них отменено 1,11 тыс.
Ранее президент Air Astana Питер Фостер сообщал, что из-за пандемии коронавируса перевозчик потерял $160 млн дохода.
Алпысбаев на брифинге также отметил, что Air Astana в условиях пандемии коронавируса и повсеместной отмены авиасообщения отложила приемку двух воздушных судов Airbus А320, "которые уже готовы на заводе производителя".
"В данных условиях говорить о расширении парка не приходится. Компания договорилась, что приемка данных судов или решение о приемке будет принято после запуска воздушных сообщений. Сейчас самый основной вопрос, чтобы у компаний было достаточно средств, наличных средств, для поддержания деятельности. В случае с Air Astana проведена большая работа со всеми лизингодателями, есть договоренности по пересмотру платежей за лизинговые контракты. И, соответственно, пересмотрены сроки поставки воздушных судов по плану развития", - пояснил он.
Air Astana ведет переговоры с производителем по переносу поставок или компенсации из-за задержки двух A321 Neo LR, а также работу по возврату или замене Boeing-757 и Embraer на более экономичные и современные типы судов.
В свою очередь. Qazaq air реструктурировала лизинговые договора, схему поставок запчастей, нивелировав валютные риски на сумму более $10 млн.
Под управлением "Самрук-Казына" находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "КТЖ", "Казпочта" и другие.
В Казахстане с 16 марта по 1 мая действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса. Во многих городах введен карантин.
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