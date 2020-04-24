Назначение Саакашвили вице-премьером Украины серьезно повредит политическому сотрудничеству - спикер парламента Грузии

Решение о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины может подорвать политическое сотрудничество между двумя странами, заявил в пятницу спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
"Если такое решение будет принято, думаю, оно серьезно повредит политическому сотрудничеству между нашими странами. Такое решение будет для Грузии непонятным и неприемлемым", - сказал Талаквадзе журналистам.
По его словам, вопрос об отзыве грузинского посла из Киева является прерогативой МИД и правительства Грузии.
Ранее в пятницу премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство страны выступает против назначения Саакашвили вице-премьером Украины. Тбилиси отзовет своего посла на Украине, если это произойдет.
Ранее Саакашвили заявил в соцсети, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины. "Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал экс-президент Грузии.
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