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Регион 24.04.2020 19:47

Назначение Саакашвили вице-премьером Украины серьезно повредит политическому сотрудничеству - спикер парламента Грузии

Решение о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины может подорвать политическое сотрудничество между двумя странами, заявил в пятницу спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

"Если такое решение будет принято, думаю, оно серьезно повредит политическому сотрудничеству между нашими странами. Такое решение будет для Грузии непонятным и неприемлемым", - сказал Талаквадзе журналистам.

По его словам, вопрос об отзыве грузинского посла из Киева является прерогативой МИД и правительства Грузии.

Ранее в пятницу премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство страны выступает против назначения Саакашвили вице-премьером Украины. Тбилиси отзовет своего посла на Украине, если это произойдет.

Ранее Саакашвили заявил в соцсети, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины. "Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал экс-президент Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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