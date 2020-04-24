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Регион 24.04.2020 20:03

Власти Грузии направят $1,1 млрд на меры по преодолению последствий COVID-19

Правительство Грузии планирует направить 3,5 млрд лари ($1,1 млрд по текущему курсу) на реализацию плана социальной поддержки граждан и восстановления экономики в связи с пандемией коронавируса.

"Нашей первейшей задачей было оказание чрезвычайной помощи нашим гражданам в борьбе с пандемией коронавируса. Мы работали с нашими партнерами и донорскими организациями, чтобы получить финансовые ресурсы, после чего был составлен конкретный социальный пакет помощи населению", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в пятницу на презентации антикризисного плана.

По его словам, на начальном этапе главной задачей была поддержка сектора здравоохранения, на чрезвычайные расходы которого оперативно было выделено 350 млн лари.

"В общей сложности речь идет об антикризисном управлении, восстановлении посткризисной экономики, на что в целом будет направлено 3,5 млрд лари. Из них 1 млрд 35 млн предусматривается направить на социальную поддержку населения, 2 млрд 110 млн лари - на поддержку экономики и бизнеса", - сказал Гахария.

Из-за пандемии коронавируса МВФ прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 4%, Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики страны до 0,1%, Азиатский банк развития снизил прогноз роста ВВП Грузии до нуля.

В бюджете Грузии на 2020 год рост ВВП был запланирован на уровне 4,5%. Однако ожидается, что в бюджет будут внесены значительные коррективы, предусматривающие резкое замедление экономического роста.

ВВП Грузии в 2019 году вырос на 5,1% после роста на 4,8% годом ранее.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]