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Дальнее зарубежье 24.04.2020 23:16

Австрия готовится к поэтапному возобновлению работы школ

Австрия готовится к поэтапному открытию школ, занятия в которых ранее приостановили из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ORF.

Министр образования страны Хайнц Фасманн сообщил, что руководство школ должно обеспечить "уменьшенную плотность" занятий: одновременно в помещении сможет находиться только половина класса.

Первыми с 4 мая начнут заниматься ученики выпускных классов.

Предполагается, что с 4 мая на занятия пойдут около 100 тысяч старшеклассников, а с 18 мая запланирована следующая "волна" послаблений - в школу пойдут еще 700 тысяч человек. 3 июня будет новый этап - к занятиям приступят ученики профильных и политехнических учебных заведений.

Сокращенные в два раза классы будут заниматься по следующей схеме: в то время, когда в школе находится одна часть учеников, другая будет получать задания и заниматься дома.

По данным министерства социального развития и здравоохранения, на 24 апреля в Австрии зарегистрировано 15 071 случаев коронавируса, 530 человек скончались, 11 872 человека выздоровели. Больше всего случаев заболевания было зарегистрировано 26 - 27 марта, затем уровень распространения вируса стал снижаться.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]