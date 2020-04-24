Австрия готовится к поэтапному возобновлению работы школ

Австрия готовится к поэтапному открытию школ, занятия в которых ранее приостановили из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ORF.
Министр образования страны Хайнц Фасманн сообщил, что руководство школ должно обеспечить "уменьшенную плотность" занятий: одновременно в помещении сможет находиться только половина класса.
Первыми с 4 мая начнут заниматься ученики выпускных классов.
Предполагается, что с 4 мая на занятия пойдут около 100 тысяч старшеклассников, а с 18 мая запланирована следующая "волна" послаблений - в школу пойдут еще 700 тысяч человек. 3 июня будет новый этап - к занятиям приступят ученики профильных и политехнических учебных заведений.
Сокращенные в два раза классы будут заниматься по следующей схеме: в то время, когда в школе находится одна часть учеников, другая будет получать задания и заниматься дома.
По данным министерства социального развития и здравоохранения, на 24 апреля в Австрии зарегистрировано 15 071 случаев коронавируса, 530 человек скончались, 11 872 человека выздоровели. Больше всего случаев заболевания было зарегистрировано 26 - 27 марта, затем уровень распространения вируса стал снижаться.
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