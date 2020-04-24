Лондон не желает продлевать переходный период в отношениях с ЕС, но тормозит переговоры - Барнье

Британская сторона на переговорах о будущих отношениях с Евросоюзом заявила о нежелании продлевать переходный период Brexit после 31 декабря 2020 года, сообщил в пятницу главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

Он напомнил, что Евросоюз и Великобритания должны до 30 июня решить, будут ли стороны продлевать переходный период, как это предусмотрено договором о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.

"Вторая дата, о которой надо ясно отдавать себе отчет, - это 31 декабря, день, запланированный для экономического Brexit после того, как в начале нынешнего года состоялся Brexit политический", - сказал Барнье на пресс-конференции в Брюсселе после второго раунда переговоров с британскими партнерами.

По его словам, вопрос в том, покинет ли Соединенное Королевство единый рынок и таможенный союз с соглашением с Евросоюзом или - без соглашения.

"Британское правительство нам заявило и подтвердило в течение этого раунда, что не согласится ни с каким продлением переходного периода, тогда как в договоре между нами такая возможность продления на год или два существует, если мы совместно примем решение до 30 июня в этом году", - отметил Барнье.

Он сказал, что сторона ЕС приняла это к сведению и предлагает вести серьезную работу до июня, учитывая сложную экономическую ситуацию и последствия будущего решения.

Но притом, что британская позиция четко заявлена, а время подгоняет, по мнению европейского переговорщика, "Соединенное Королевство не захотело серьезно отнестись к обязательствам по ряду фундаментальных разделов", указанных в совместной политической декларации, текст которой был "по каждому слову, строчка за строчкой тщательно обсужден Борисом Джонсоном и его командой и к тому же одобрен Палатой общин" во время ратификации договора о Brexit.

"Мы не можем согласиться с продвижением только по ряду ограниченного числа избранных тем. Нам абсолютно нужен прогресс параллельно по всем темам. (...) Соединенное Королевство не согласилось с продолжением переходного периода и в то же время тормозит дискуссии по очень важным темам", - заявил Барнье, перечислив ряд сложностей, с которыми его команда столкнулась в ходе второго раунда переговоров.

Особую обеспокоенность у него вызывают договоренности в области рыболовства, где не удалось добиться никакого прогресса. "Европейский союз не сможет ни в коем случае согласиться на будущее экономическое партнерство, в котором не будет надежного и долгосрочного сбалансированного решения относительно рыболовства", - подчеркнул переговорщик ЕС.

Он также указал на чрезвычайную важность двух остающихся до 30 июня раундов переговоров, чтобы добиться реального прогресса во всех областях.

"Новое партнерство и наши будущие отношения с Соединенным Королевством могут основываться только на доверии", - убежден Барнье.

По его мнению, предстоящие трудности в дальнейших переговорах ему пока представляются преодолимыми при проявлении политической воли и реализма. Барнье также отметил, что "реальность, в которой мы сегодня живем - санитарный и социально-экономический кризис, - налагает дополнительную ответственность на нас, европейцев, и британцев, чтобы построить в предстоящие месяцы амбициозное и надежное партнерство".