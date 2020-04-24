Канцлер Австрии не считает, что его согражданам следует рассчитывать на летний отпуск в других странах

Канцлер Австрии Себастьян Курц не считает, что вследствие пандемии коронавируса его согражданам следует рассчитывать на отпуск в других странах, например, в Греции.

"Тут я был бы очень сдержанным", - сказал он в пятницу информагентству APA.

По мнению Курца, восстанавливать свободу передвижения граждан в рамках ЕС нужно будет постепенно.

"Но это затянется еще на многие недели", - сказал он.

В этой связи Курц призвал австрийцев проводить отпуск на родине.

"Лично я проведу летний отпуск в Австрии и могу только посоветовать делать то же самое", - сказал он.