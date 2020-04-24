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Это интересно 24.04.2020 17:23

Почти 4 тонны кокаина нашли в контейнере с рыбой в порту Антверпена

Крупную партию кокаина на сумму 200 млн евро изъяли бельгийские правоохранительные органы в порту Антверпена.

Почти 4 тонны наркотика были обнаружены в контейнере с рыбой. По этому делу арестованы 14 человек, все они - подданные Нидерландов, сообщило издание NL Times.

Бельгийская полиция уже не первый раз конфискует крупные партии контрабандного кокаина в порту Антверпена.

Как заявляли в полиции Антверпена, порт превратился в крупный перевалочный пункт наркомафии, туда регулярно доставляются партии кокаина из Южной Америки, и наркомафия диктует там свои правила.

По данным министерства юстиции Бельгии, объем контрабандных поставок кокаина в Европу через порт Антверпена увеличился в период 2013-2017 гг. почти в семь раз и достиг в 2017 году 44 тонн.

По данным бельгийских СМИ, около 7 тонн кокаина бельгийские таможенники изъяли в порту Антверпена в январе 2018 года и 4,5 тонны - в марте того же года. Наркотики были спрятаны в коробках с колумбийскими бананами, которые предназначались для Нидерландов.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОКАИН, ИЗЪЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]