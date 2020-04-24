Почти 4 тонны кокаина нашли в контейнере с рыбой в порту Антверпена

Крупную партию кокаина на сумму 200 млн евро изъяли бельгийские правоохранительные органы в порту Антверпена.

Почти 4 тонны наркотика были обнаружены в контейнере с рыбой. По этому делу арестованы 14 человек, все они - подданные Нидерландов, сообщило издание NL Times.

Бельгийская полиция уже не первый раз конфискует крупные партии контрабандного кокаина в порту Антверпена.

Как заявляли в полиции Антверпена, порт превратился в крупный перевалочный пункт наркомафии, туда регулярно доставляются партии кокаина из Южной Америки, и наркомафия диктует там свои правила.

По данным министерства юстиции Бельгии, объем контрабандных поставок кокаина в Европу через порт Антверпена увеличился в период 2013-2017 гг. почти в семь раз и достиг в 2017 году 44 тонн.

По данным бельгийских СМИ, около 7 тонн кокаина бельгийские таможенники изъяли в порту Антверпена в январе 2018 года и 4,5 тонны - в марте того же года. Наркотики были спрятаны в коробках с колумбийскими бананами, которые предназначались для Нидерландов.