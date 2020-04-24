В Белоруссии за сутки скончались трое с Covid-19, выявлено более 700 новых случаев заражения - Минздрав

В Белоруссии, по состоянию на 24 апреля, умерли 63 человека с Covid-19, число зараженных достигло 8773, сообщили в министерстве здравоохранения в пятницу.
"Умерли 63 человека (на 23 апреля - 60) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что всего, по данным на пятницу, зарегистрировано 8773 человека с положительным тестом на Covid-19 (на 23 апреля - 8022). Прирост за сутки составил 751 человек.
По информации министерства, в Брестской области - 339 человек с положительным тестом на Covid-19, в Витебской области - 1935, Гомельской области - 460 ,Гродненской области - 347, Минске - 4090, Минской области - 1206, Могилевской области - 396.
Кроме того, продолжили в ведомстве, в Белоруссии выздоровели и выписаны 1120 пациентов (ранее 938), у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.
Всего в республике проведено 130 тыс. 824 теста.
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