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Дальнее зарубежье 24.04.2020 22:02

Главы МИД стран БРИКС проведут внеочередную видеоконференцию по коронавирусу 28 апреля

На следующей неделе в формате видеоконференции состоится внеочередное совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, министры обменяются мнениями о возможных совместных мерах по противодействию пандемии коронавируса, сообщили в МИД РФ.

"По инициативе российской стороны, 28 апреля состоится внеочередное совещание глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в формате видеоконференции", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что "в центре внимания будут вопросы влияния вызванного вспышкой коронавирусной инфекции кризиса на международные отношения".

"Министры обменяются мнениями о возможных совместных мерах "пятёрки" по противодействию COVID-19 и преодолению финансовых, торгово-экономических и социальных последствий пандемии", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Также будут рассмотрены актуальные вопросы развития пятистороннего стратегического партнёрства, включая Календарь мероприятий российского председательства в БРИКС в текущем году", - сообщили на Смоленской площади.

В БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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Тэги: РОССИЯ, БРИКС, МИД, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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