Главы МИД стран БРИКС проведут внеочередную видеоконференцию по коронавирусу 28 апреля

На следующей неделе в формате видеоконференции состоится внеочередное совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, министры обменяются мнениями о возможных совместных мерах по противодействию пандемии коронавируса, сообщили в МИД РФ.

"По инициативе российской стороны, 28 апреля состоится внеочередное совещание глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в формате видеоконференции", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что "в центре внимания будут вопросы влияния вызванного вспышкой коронавирусной инфекции кризиса на международные отношения".

"Министры обменяются мнениями о возможных совместных мерах "пятёрки" по противодействию COVID-19 и преодолению финансовых, торгово-экономических и социальных последствий пандемии", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Также будут рассмотрены актуальные вопросы развития пятистороннего стратегического партнёрства, включая Календарь мероприятий российского председательства в БРИКС в текущем году", - сообщили на Смоленской площади.

В БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.