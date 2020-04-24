Премьер Азербайджана не исключил повторного ужесточения карантина при росте числа зараженных COVID-19

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов не исключил повторного ужесточения карантинного режима в случае увеличения числа зараженных коронавирусом COVID-19.
"После всесторонних обсуждений сформировалось такое мнение, что с 27 апреля специальный карантинный режим можно смягчать для отдельных сфер. Прежде всего, речь идет о малых объектах в сферах торговли и услуг", - сказал Асадов в ходе видеоконференции с главами ряда министерств и ведомств.
По его словам, оперативный штаб будет контролировать ситуацию и принимать решения исходя из ситуации. "Если число заражений вновь будет расти, то штаб может принять решение об ужесточении карантина", - отметил он.
Премьер подчеркнул, что положительная динамика в борьбе с пандемией позитивно повлияет на рост экономической активности.
Как сообщалось ранее, специальный карантинный режим действует в Азербайджане до 4 мая.
Однако, 27 апреля с 00:00 в стране возобновится деятельность частных учебных и репетиторских услуг, продажа книг и газет, канцелярских товаров, печатных и копировальных услуг, фотоателье, частных клиринговых услуг, портных, продажа косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, золота и прочих ювелирных украшений и деятельность ломбардов.
Также возобновится продажа и ремонт мобильных устройств, запчастей и аксессуаров, компьютерного оборудования, продажа электронной и бытовой техники, мебели,автомобилей, химпродукции, цветов и растений, сельхозтехники и запчастей и оборудования к ним, удобрений и прочей агрохимической продукции.
При этом, в отношении торговых центров и молов ограничения остаются в силе.
Кроме того, с 00.00 27 апреля время, разрешенное для выхода из дома по смс по определенным причинам, увеличивается с 2 до 3 часов.
Также граждане смогут воспользоваться услугами ASAN-Xidmet в центрах Службы после предварительной записи в очередь по интернету и через мобильное приложение.
Общее число заражений COVID-19 в Азербайджане составляет 1592 человека, общее число умерших - 21, выздоровевших - 1013 человек. В настоящее время в больницах специального режима находятся 558 человек.
А. Мамедов
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