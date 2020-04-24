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Здравоохранение 24.04.2020 17:55

Премьер Азербайджана не исключил повторного ужесточения карантина при росте числа зараженных COVID-19

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов не исключил повторного ужесточения карантинного режима в случае увеличения числа зараженных коронавирусом COVID-19.

"После всесторонних обсуждений сформировалось такое мнение, что с 27 апреля специальный карантинный режим можно смягчать для отдельных сфер. Прежде всего, речь идет о малых объектах в сферах торговли и услуг", - сказал Асадов в ходе видеоконференции с главами ряда министерств и ведомств.

По его словам, оперативный штаб будет контролировать ситуацию и принимать решения исходя из ситуации. "Если число заражений вновь будет расти, то штаб может принять решение об ужесточении карантина", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что положительная динамика в борьбе с пандемией позитивно повлияет на рост экономической активности.

Как сообщалось ранее, специальный карантинный режим действует в Азербайджане до 4 мая.

Однако, 27 апреля с 00:00 в стране возобновится деятельность частных учебных и репетиторских услуг, продажа книг и газет, канцелярских товаров, печатных и копировальных услуг, фотоателье, частных клиринговых услуг, портных, продажа косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, золота и прочих ювелирных украшений и деятельность ломбардов.

Также возобновится продажа и ремонт мобильных устройств, запчастей и аксессуаров, компьютерного оборудования, продажа электронной и бытовой техники, мебели,автомобилей, химпродукции, цветов и растений, сельхозтехники и запчастей и оборудования к ним, удобрений и прочей агрохимической продукции.

При этом, в отношении торговых центров и молов ограничения остаются в силе.

Кроме того, с 00.00 27 апреля время, разрешенное для выхода из дома по смс по определенным причинам, увеличивается с 2 до 3 часов.

Также граждане смогут воспользоваться услугами ASAN-Xidmet в центрах Службы после предварительной записи в очередь по интернету и через мобильное приложение.

Общее число заражений COVID-19 в Азербайджане составляет 1592 человека, общее число умерших - 21, выздоровевших - 1013 человек. В настоящее время в больницах специального режима находятся 558 человек.

А. Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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