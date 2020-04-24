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Дальнее зарубежье 24.04.2020 18:18

Супруга Байдена хочет видеть Мишель Обаму кандидатом в вице-президенты

Супруга участника президентской гонки в США Джо Байдена - Джилл Байден - заявила, что была бы рада, если бы кандидатом в вице-президенты страны от демократов стала бы Мишель Обама.

"Я бы была рада, если бы Мишель согласилась. Но я думаю, что она не хочет больше заниматься политикой", - сказала супруга Байдена в эфире телеканала CNN.

По словам Джилл Байден, если бы Мишель Обама дала свое согласие, "это было бы великолепно". "Она хорошо делает все, за что берется", - добавила супруга Джо Байдена.

Ранее на этой неделе Байден заявил, что, "не задумываясь", выбрал бы Мишель Обаму в качестве своего кандидата на пост вице-президента. Однако, по его словам, он "не думает, что она бы захотела снова жить где-то рядом с Белым домом".

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Вице-президент США избирается вместе с президентом. У каждого кандидата на пост главы государства будет свой кандидат на эту должность.

Нынешний президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что намерен идти на выборы с "выдающимся" Майком Пенсом в качестве его вице-президента.

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Тэги: БАЙДЕН, СУПРУГА, ОБАМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]