Добыча газа с месторождения Абшерон на Каспии начнется в 2021 году – президент Азербайджана

Добыча первого газа с месторождения Абшерон в азербайджанском секторе Каспия начнется в 2021 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Природный газ еще долгие годы будет оставаться одним из наших основных энергетических источников. С этой целью мы сегодня реализуем в стране крупные газовые проекты. Запуск Шах-Дениз-2 и начало добычи газа в следующем году с месторождения Абшерон обеспечат наш газовый потенциал на последующие годы», - отметил Алиев.
SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.
В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.
Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.
В 2019 году SOCAR и Total завершили бурение добывающей и оценочной скважины «ABD-001» глубиной 7411 метров на месторождении Абшерон. Бурение началось в мае 2018 года с использованием полупогружной плавучей буровой установкой «Гейдар Алиев».
На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана. Также на месторождении ежесуточно будет добываться около 10 тыс. баррелей конденсата.
А.Азизов
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