По COVID-19 в Азербайджане последнюю неделю наблюдается положительная динамика – президент Алиев

Президент Ильхам Алиев отмечает положительную динамику за последнюю неделю с распространением коронавируса COVID-19 в Азербайджане, число вылечившихся превышает число зараженных.

«Уже неделю как прослеживается положительная динамика. В чем эта динамика? Число зараженных меньше числа вылечившихся. Это главное», - сказал Алиев в пятницу в Сумгайыте.

По его словам, такая ситуация является результатом ограничительных мер.

При этом Алиев подчеркнул, что специалисты должны определить, когда можно смягчать ограничения. «Карантинный режим действует до 4 мая. Но вполне возможно определенное смягчение и до этого срока. Но необходим постоянный мониторинг. Если после смягчения режима мы увидим, что ситуация развивается в негативную сторону, тогда мы вынуждены будет вновь ужесточить ограничения», - отметил он.

Президент подчеркнул, что с целью защиты бизнеса и населения от коронавирусной инфекции власти Азербайджана реализуют пакет мер, оцениваемых свыше 3,5 млрд манатов (более $2 млрд).

«Мы продолжим осуществлять эти меры (поддержки). Сегодня мировая экономика в кризисе, что негативно влияет и на экономику Азербайджана. Цена на нефть подешевела в 3 раза. Но хочу повторить, что все запланированные нами социальные проекты будут реализованы. Решение социальных вопросов всегда будет на первом месте», - добавил он.

Как сообщалось ранее, специальный карантинный режим действует в Азербайджане до 4 мая. Однако, 27 апреля с 00:00 в стране возобновится деятельность частных учебных и репетиторских услуг, продажа книг и газет, канцелярских товаров, печатных и копировальных услуг, фотоателье, частных клиринговых услуг, портных, продажа косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, золота и прочих ювелирных украшений и деятельность ломбардов.

Также возобновится продажа и ремонт мобильных устройств, запчастей и аксессуаров, компьютерного оборудования, продажа электронной и бытовой техники, мебели,автомобилей, химпродукции, цветов и растений, сельхозтехники и запчастей и оборудования к ним, удобрений и прочей агрохимической продукции.

При этом, в отношении торговых центров и молов ограничения остаются в силе.

Кроме того, с 00.00 27 апреля время, разрешенное для выхода из дома по смс по определенным причинам, увеличивается с 2 до 3 часов.

Также граждане смогут воспользоваться услугами ASAN-Xidmet в центрах Службы после предварительной записи в очередь по интернету и через мобильное приложение.

Общее число заражений COVID-19 в Азербайджане составляет 1592 человека, общее число умерших - 21, выздоровевших - 1013 человек. В настоящее время в больницах специального режима находятся 558 человек.

А.Азизов