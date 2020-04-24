S&P ожидает падения ВВП России на 4,8% в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s ухудшило прогноз для экономики России в рамках базового сценария и теперь ожидает падения ВВП на 4,8% в 2020 году.

Прежний сценарий предполагал снижение на 0,8%, сообщается в пресс-релизе агентства.

Новая оценка учитывает падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса COVID-19.

"Несмотря на то, что в настоящее время мы прогнозируем более сильное снижение ВВП в этом году, наши основные допущения для российского банковского сектора на 2020 год, озвученные месяц назад, остались в целом неизменными", - говорится в отчете.

Аналитики S&P GR считают, что российская экономика сможет справиться с последствиями текущей стрессовой ситуации, и темпы ее роста, вероятно, начнут восстанавливаться - до 4,5% в 2021 году - на фоне ожидаемого повышения цен на нефть и роста мировой экономики.

"Вместе с тем мы отмечаем усиление вероятности того, что допущения нашего базового прогноза могут ухудшиться. По крайней мере, связь между распространением пандемии COVID-19 и экономическими показателями по-прежнему не ясна, и последствия сложившейся ситуации могут быть хуже, чем мы предполагаем в настоящее время. Темпы восстановления экономического роста также будут зависеть от политических мер, направленных на ограничение действия факторов стресса и поддержку экономики и домохозяйств", - отмечается в сообщении.

S&P GR осознает высокую степень неопределенности в отношении скорости распространения и срока достижения пиковых показателей пандемии.

"По оценкам органов власти некоторых стран, пик заболевания придется на середину 2020 года, и мы оцениваем экономические и кредитные последствия пандемии, опираясь на это допущение. Мы полагаем, что меры по сдерживанию распространения пандемии COVID-19 подтолкнули мировую экономику к рецессии. В данный момент ситуация находится в процессе развития, и мы пересматриваем наши оценки и допущения в соответствии с ее изменением", - говорится в отчете.