S&P ожидает падения ВВП России на 4,8% в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s ухудшило прогноз для экономики России в рамках базового сценария и теперь ожидает падения ВВП на 4,8% в 2020 году.
Прежний сценарий предполагал снижение на 0,8%, сообщается в пресс-релизе агентства.
Новая оценка учитывает падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса COVID-19.
"Несмотря на то, что в настоящее время мы прогнозируем более сильное снижение ВВП в этом году, наши основные допущения для российского банковского сектора на 2020 год, озвученные месяц назад, остались в целом неизменными", - говорится в отчете.
Аналитики S&P GR считают, что российская экономика сможет справиться с последствиями текущей стрессовой ситуации, и темпы ее роста, вероятно, начнут восстанавливаться - до 4,5% в 2021 году - на фоне ожидаемого повышения цен на нефть и роста мировой экономики.
"Вместе с тем мы отмечаем усиление вероятности того, что допущения нашего базового прогноза могут ухудшиться. По крайней мере, связь между распространением пандемии COVID-19 и экономическими показателями по-прежнему не ясна, и последствия сложившейся ситуации могут быть хуже, чем мы предполагаем в настоящее время. Темпы восстановления экономического роста также будут зависеть от политических мер, направленных на ограничение действия факторов стресса и поддержку экономики и домохозяйств", - отмечается в сообщении.
S&P GR осознает высокую степень неопределенности в отношении скорости распространения и срока достижения пиковых показателей пандемии.
"По оценкам органов власти некоторых стран, пик заболевания придется на середину 2020 года, и мы оцениваем экономические и кредитные последствия пандемии, опираясь на это допущение. Мы полагаем, что меры по сдерживанию распространения пандемии COVID-19 подтолкнули мировую экономику к рецессии. В данный момент ситуация находится в процессе развития, и мы пересматриваем наши оценки и допущения в соответствии с ее изменением", - говорится в отчете.
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе
Добыча газа с месторождения Абшерон на Каспии начнется в 2021 году – президент Азербайджана
Трейдинговая "дочка" Pemex отменила закупку бензина в США, сославшись на форс-мажор
ЦБ прогнозирует падение ВВП РФ в 2020г на 4-6%, рост в 2021г на 2,8-4,8%, в 2022г - на 1,5-3,5%
Учебный процесс в школах Грузии из-за коронавируса не возобновится до сентября
По COVID-19 в Азербайджане последнюю неделю наблюдается положительная динамика – президент Алиев
Премьер Азербайджана не исключил повторного ужесточения карантина при росте числа зараженных COVID-19
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог