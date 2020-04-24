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Наука и образование 24.04.2020 19:05

Учебный процесс в школах Грузии из-за коронавируса не возобновится до сентября

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в связи с пандемией коронавируса Covid-19 учебный процесс в школах страны не возобновится до сентября.

"Обучение в школах не возобновится до 1 сентября, но академический год объявлен не будет, образовательный процесс проходит нормально", - сказал Гахария в пятницу на брифинге после официальной презентации антикризисного плана правительства.

По его словам, Минобразования смогло эффективно справиться с проблемами, возникшими из-за пандемии, и начать дистанционное обучение не только студентов, но и школьников.

"Ничего не грозит и единым национальным экзаменам (ЕНЭ). Здесь может быть определенная отсрочка, однако механизм национальных экзаменов будет полностью сохранен", - заявил Гахария.

Учебный процесс в Грузии был прекращен с 3 марта: в школах, детских садах и вузах из-за опасности распространения коронавируса сначала были продлены каникулы, затем учебу не стали возобновлять.

С начала апреля вузы перешли на дистанционное обучение, такой же процесс был начат в ряде школ, но, поскольку, полноценно перевести всех школьников на дистанционное обучение власти признали невозможным, на Втором канале Общественного вещателя Грузии был создан проект "Телешкола" с видеоуроками для учащихся.

Что касается ЕНЭ, ранее Минобразования продлило сроки регистрации, отметив, что это решение никак не касается самих дат проведения экзаменов. Абитуриенты должны были зарегистрироваться до 30 марта, однако этот срок был продлен до 30 апреля. Данное решение также касается регистрации на общий магистерский экзамен и грантовый конкурс студентов.

В Грузии режим чрезвычайного положения по коронавирусу продлен до 22 мая, в стране действует комендантский час.

По последним данным Минздрава, в Грузии официально зафиксировано 431 зараженных коронавирусом Covid-19, из них скончались пятеро, 132 человека вылечились. В стационарах находятся 571 пациент, в режиме карантина - 5 тыс. 888 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, УЧЕБА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]