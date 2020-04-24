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Это интересно 24.04.2020 20:10

В войсках США покупка алкоголя выросла на 50% на фоне пандемии

Розничные продажи алкоголя на базах вооруженных сил США во всем мире с начала пандемии и введения карантина на большинстве баз выросли на 50%, сообщила госкомпания-поставщик продуктов питания для Армии и ВВС (Army & Air Force Exchange Service (AAFES)).

"Продажи алкоголя в розничной торговле по понятным причинам выросли, так как бары и рестораны закрылись, а спрос сместился к домашнему потреблению", - сообщил представитель компании Крис Уорд.

При этом еще в начале апреля рост продажи алкогольных напитков на американских базах составил всего 10%.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВОЙСКА, КОРОНАВИРУС, АЛКОГОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]