В войсках США покупка алкоголя выросла на 50% на фоне пандемии

Розничные продажи алкоголя на базах вооруженных сил США во всем мире с начала пандемии и введения карантина на большинстве баз выросли на 50%, сообщила госкомпания-поставщик продуктов питания для Армии и ВВС (Army & Air Force Exchange Service (AAFES)).
"Продажи алкоголя в розничной торговле по понятным причинам выросли, так как бары и рестораны закрылись, а спрос сместился к домашнему потреблению", - сообщил представитель компании Крис Уорд.
При этом еще в начале апреля рост продажи алкогольных напитков на американских базах составил всего 10%.
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