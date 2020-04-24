В Азербайджане от COVID-19 вылечились 64% инфицированных - Минздрав

В Азербайджане на текущий момент от коронавируса COVID-19 вылечились 64% зараженных, заявил замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

«Последние две недели мы наблюдаем рост числа выздоровевших. На сегодня 64% инфицированных вылечились», - сказал Гасымов на брифинге в пятницу.

В свою очередь, председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы на брифинге отметил, что 52,1% зараженных COVID-19 – это жители Баку.

Байрамлы подчеркнул, что, в целом по стране, 22% зараженных составили лица в возрасте от 50 до 59 лет, 18% - 30-39 лет, 16% - 40-49 лет, 14% - 20-29 лет, 13% - 60-29 лет, 5% - до 9 лет, 6% - свыше 70 лет, 6% - 10-19 лет.

«В настоящее время лечение от коронавируса проходят 558 человек. Из них 20 человек находятся в реанимации, из которых семеро подключены к системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», - добавил Байрамлы.

Общее число заражений COVID-19 в Азербайджане составляет 1592 человека, общее число умерших - 21, выздоровевших - 1013 человек.

А.Азизов