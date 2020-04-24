В Азербайджане COVID-19 заразились до 300 медработников

В Азербайджане коронавирусом COVID-19 до сих пор заразились около 300 медицинских работников, заявил замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.
«Всего заражено около 300 медицинских работников. Это врачи и средний медицинский персонал», - сказал Гасымов на брифинге в пятницу.
По его словам, 65% инфицированных среди медперсонала – уже вылечились.
Общее число заражений COVID-19 в Азербайджане составляет 1592 человека, общее число умерших - 21, выздоровевших - 1013 человек.
А.Азизов
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