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Здравоохранение 24.04.2020 20:02

В Азербайджане COVID-19 заразились до 300 медработников

В Азербайджане коронавирусом COVID-19 до сих пор заразились около 300 медицинских работников, заявил замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

«Всего заражено около 300 медицинских работников. Это врачи и средний медицинский персонал», - сказал Гасымов на брифинге в пятницу.

По его словам, 65% инфицированных среди медперсонала – уже вылечились.

Общее число заражений COVID-19 в Азербайджане составляет 1592 человека, общее число умерших - 21, выздоровевших - 1013 человек.

А.Азизов

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Тэги: МЕДПЕРСОНАЛ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]