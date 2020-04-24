В России число заболевших COVID-19 за неделю выросло в 2,1 раза - Голикова

Заболеваемость в регионах, за исключением Москвы и Подмосковья, растет быстрее, чем в целом по стране, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"К сожалению, за прошедшую неделю - ровно с пятницы прошлой недели по пятницу этой недели - количество заболевших в Российской Федерации выросло более, чем в два раза, а если точнее, то в 2,1 раза", - сказала Голикова в начале совещание с ведущими эпидемиологами и вирусологами в четверг.
По ее словам, "регионы несколько отстают от Москвы и Московской области, но там мы тоже видим соответствующий прирост заболеваемости".
"Хоть это и закон малых чисел, но тем не менее, хочу сказать, что за эту же неделю рост заболеваемости в регионах страны, за исключением Москвы, и Московской области возрос выше, чем по России в целом - это уже в 2,3 раза", - сказал Голикова.
По ее словам, "мы привыкли оценивать динамику по темпам роста день ко дню, и она нас несколько успокаивает, потому что та кривая, которая развивается в РФ, носит более пологий характер и даёт возможность системе здравоохранения подготовиться к тем вызовам, которые перед ней стоят".
"Но уже мы видим, что в Центральном регионе, в первую очередь речь о Москве и Московской области система здравоохранения работает с напряжением, с большим напряжением работают наши доктора", - отметила вице-премьер.
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