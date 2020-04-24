Трамп подписал закон о финансовой помощи бизнесу в период коронавируса почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп в пятницу одобрил законопроект о пакете финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями почти на $500 млрд, сообщают американские СМИ.
В общей сложности законопроект распределяет около $484 млрд. Из них $310 млрд направят на Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP), созданную для помощи во время коронавируса малым предприятиям. Кроме того, законопроект предусматривает $75 млрд для больниц и поставщиков медицинских услуг и $25 млрд на расширение программы тестирования на COVID-19.
Ранее на этой неделе конгресс США практически единогласно проголосовал в поддержку этого документа.
В США в марте одобрили пакет экономической помощи на $2,3 трлн, в который вошли и средства на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в размере $350 млрд. Средства на займы для малого бизнеса, выделенные государством, уже закончились, из-за чего американские политики стремились принять новые меры как можно скорее.
Трамп неоднократно выступал за то, чтобы как можно скорее восстановить работу экономики США.
США со значительным отрывом опережают остальные страны мира по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса. За время пандемии в США зарегистрировали около 890 тыс. случаев заболевания, более 50 тыс. человек скончалось.
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