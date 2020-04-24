Развязки вокруг Киева будет строить компания из Азербайджана

Победителем тендера по строительству транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев - Одесса и М-06 Киев – Чоп стала азербайджанская компания Euro-Asian Construction Corporation «Evrascon», сообщает пресс-служба «Укравтодора».
По информации госагентства, развязки будут построены на трех участках:
- строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 1, км 15 + 390;
- строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 +847;
- строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 +767.
Выполнение указанных работ предусмотрено в рамках реализации проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву» за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)/Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В «Укравтодоре» отметили, что изначально в рамках проекта МФО планировали построить пять развязок, но две из запланированных были исключены из проекта из-за отсутствия решения Киевсовета об отчуждении земли под развязки. В результате переговоров «Укравтодора» с международными партнерами была достигнута договоренность о проведении тендера на трех участках.
Строительство развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву.
А.Азизов
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе
Мусульмане в этом году отметят Рамадан дома из-за коронавируса
В войсках США покупка алкоголя выросла на 50% на фоне пандемии
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Минздрав Франции отмечает медленное, но регулярное снижение госпитализаций с COVID-19
Потери штата Нью-Йорк от коронавируса превысят $13 млрд - губернатор
Лондон не желает продлевать переходный период в отношениях с ЕС, но тормозит переговоры - Барнье
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог