Развязки вокруг Киева будет строить компания из Азербайджана

Победителем тендера по строительству транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев - Одесса и М-06 Киев – Чоп стала азербайджанская компания Euro-Asian Construction Corporation «Evrascon», сообщает пресс-служба «Укравтодора».

По информации госагентства, развязки будут построены на трех участках:

- строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 1, км 15 + 390;

- строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 +847;

- строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 +767.

Выполнение указанных работ предусмотрено в рамках реализации проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву» за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)/Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В «Укравтодоре» отметили, что изначально в рамках проекта МФО планировали построить пять развязок, но две из запланированных были исключены из проекта из-за отсутствия решения Киевсовета об отчуждении земли под развязки. В результате переговоров «Укравтодора» с международными партнерами была достигнута договоренность о проведении тендера на трех участках.

Строительство развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву.

А.Азизов