Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8308 RUR   0.0228 GBR   2.0998 TRY   0.2435

Цена на нефть

23.04   $/bbl WTI 16.50 2.72 Brent 21.33 0.96

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 24.04.2020 20:53

Развязки вокруг Киева будет строить компания из Азербайджана

Победителем тендера по строительству транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев - Одесса и М-06 Киев – Чоп стала азербайджанская компания Euro-Asian Construction Corporation «Evrascon», сообщает пресс-служба «Укравтодора».

По информации госагентства, развязки будут построены на трех участках:

- строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 1, км 15 + 390;

- строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 +847;

- строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 +767.

Выполнение указанных работ предусмотрено в рамках реализации проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву» за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)/Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В «Укравтодоре» отметили, что изначально в рамках проекта МФО планировали построить пять развязок, но две из запланированных были исключены из проекта из-за отсутствия решения Киевсовета об отчуждении земли под развязки. В результате переговоров «Укравтодора» с международными партнерами была достигнута договоренность о проведении тендера на трех участках.

Строительство развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ДОРОГА, ТЕНДЕР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]