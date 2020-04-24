Цены на нефть растут 3-й день подряд, Brent - $21,6 за баррель

Цены на нефть в пятницу растут третьи торги подряд, хотя в течение дня котировки уходили "в минус".
Если сессия закроется на позитивной ноте, то беспрерывный подъем рынка в течение трех дней станет первым с 25 марта, отмечает MarketWatch.
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:32 подорожали на 1,27% - до $21,6 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 2,12% - до $16,85 за баррель.
"Опасения на рынке, похоже, уже достигли максимального уровня, поскольку сложно представить себе более серьезный шок на рынке нефти, чем в понедельник. Мы видим больше перспектив для роста котировок с текущих уровней около $20 за баррель для нефти марки Brent, -отмечается в отчете Julius Baer. - Мы уверены в долгосрочном восстановлении цен на нефть. Сокращения производства еще не реализованы в полной мере, однако в итоге восстановление спроса предотвратит формирование избытка предложения на рынке".
Тем не менее по итогам недели падение цены WTI может составить 32% - рекорд с января 1991 года. Сорт Brent с начала недели потерял около 23% стоимости.
"Любое значимое восстановление цен на нефть вряд ли продлится долго после полного хаоса, наблюдавшегося ранее на этой неделе, - полагает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга. - Слабость нефти остается главной темой во втором квартале, учитывая огромное падение спроса, опасения по поводу замедления роста глобальной экономики и нехватку места для хранения нефти".
По оценке S&P Global Platts, по состоянию на прошлую неделю, нефтехранилища в США были заполнены на 60%, в Кушинге - на 75%.
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе
Мусульмане в этом году отметят Рамадан дома из-за коронавируса
В войсках США покупка алкоголя выросла на 50% на фоне пандемии
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Минздрав Франции отмечает медленное, но регулярное снижение госпитализаций с COVID-19
Потери штата Нью-Йорк от коронавируса превысят $13 млрд - губернатор
Лондон не желает продлевать переходный период в отношениях с ЕС, но тормозит переговоры - Барнье
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог