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ТЭК 24.04.2020 20:57

Цены на нефть растут 3-й день подряд, Brent - $21,6 за баррель

Цены на нефть в пятницу растут третьи торги подряд, хотя в течение дня котировки уходили "в минус".

Если сессия закроется на позитивной ноте, то беспрерывный подъем рынка в течение трех дней станет первым с 25 марта, отмечает MarketWatch.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:32 подорожали на 1,27% - до $21,6 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 2,12% - до $16,85 за баррель.

"Опасения на рынке, похоже, уже достигли максимального уровня, поскольку сложно представить себе более серьезный шок на рынке нефти, чем в понедельник. Мы видим больше перспектив для роста котировок с текущих уровней около $20 за баррель для нефти марки Brent, -отмечается в отчете Julius Baer. - Мы уверены в долгосрочном восстановлении цен на нефть. Сокращения производства еще не реализованы в полной мере, однако в итоге восстановление спроса предотвратит формирование избытка предложения на рынке".

Тем не менее по итогам недели падение цены WTI может составить 32% - рекорд с января 1991 года. Сорт Brent с начала недели потерял около 23% стоимости.

"Любое значимое восстановление цен на нефть вряд ли продлится долго после полного хаоса, наблюдавшегося ранее на этой неделе, - полагает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга. - Слабость нефти остается главной темой во втором квартале, учитывая огромное падение спроса, опасения по поводу замедления роста глобальной экономики и нехватку места для хранения нефти".

По оценке S&P Global Platts, по состоянию на прошлую неделю, нефтехранилища в США были заполнены на 60%, в Кушинге - на 75%.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]