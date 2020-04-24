Потери штата Нью-Йорк от коронавируса превысят $13 млрд - губернатор

Штат Нью-Йорк может потерять до $13,3 млрд в связи со вспышкой коронавируса, заявил губернатор Эндрю Куомо.
"Нью-Йорк потеряет $13,3 миллиарда из-за вспышки COVID-19", - сказал он журналистам в пятницу.
По его словам, в период с 2021 по 2024 финансовые годы поступления в бюджет штата сократятся на $61 млрд.
При этом Куомо предостерег от скорейшего возобновления работы бизнеса, которая приведет к новой и, возможно, более сильной вспышке заболеваемости. По данным губернатора, за последние сутки в штате умерли 422 человека. 20 апреля 481 человек в штате Нью-Йорк стал жертвой COVID-19 за сутки, 21 апреля - 474, 22 апреля - 438.
"Это невообразимый уровень (смертности), но он немного снижается. Все указывает на то, что кривая (заболеваемости) идет на снижение", - сказал губернатор.
Куомо отметил, что количество поступающих в больницы пациентов за сутки держится примерно на одном уровне: 21 апреля госпитализированы 1366 человек, 22 апреля - 1359, 23 апреля - 1296.
Как отмечает университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по коронавирусу, в штате Нью-Йорк зафиксировано 263 460 случаев заражения COVID-19 и 20 982 летальных исхода. Почти 696 тыс. человек там сдали анализы на коронавирус.
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