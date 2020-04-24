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Дальнее зарубежье 24.04.2020 21:13

Потери штата Нью-Йорк от коронавируса превысят $13 млрд - губернатор

Штат Нью-Йорк может потерять до $13,3 млрд в связи со вспышкой коронавируса, заявил губернатор Эндрю Куомо.

"Нью-Йорк потеряет $13,3 миллиарда из-за вспышки COVID-19", - сказал он журналистам в пятницу.

По его словам, в период с 2021 по 2024 финансовые годы поступления в бюджет штата сократятся на $61 млрд.

При этом Куомо предостерег от скорейшего возобновления работы бизнеса, которая приведет к новой и, возможно, более сильной вспышке заболеваемости. По данным губернатора, за последние сутки в штате умерли 422 человека. 20 апреля 481 человек в штате Нью-Йорк стал жертвой COVID-19 за сутки, 21 апреля - 474, 22 апреля - 438.

"Это невообразимый уровень (смертности), но он немного снижается. Все указывает на то, что кривая (заболеваемости) идет на снижение", - сказал губернатор.

Куомо отметил, что количество поступающих в больницы пациентов за сутки держится примерно на одном уровне: 21 апреля госпитализированы 1366 человек, 22 апреля - 1359, 23 апреля - 1296.

Как отмечает университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по коронавирусу, в штате Нью-Йорк зафиксировано 263 460 случаев заражения COVID-19 и 20 982 летальных исхода. Почти 696 тыс. человек там сдали анализы на коронавирус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЬЮ/ЙОРК, КОРОНАВИРУС, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]