Минздрав Франции отмечает медленное, но регулярное снижение госпитализаций с COVID-19

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 389 человек, что составляет с начала эпидемии 22245 летальных исходов, сообщил в пятницу на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.
При этом он в очередной раз отметил тенденцию снижения числа госпитализаций в стране. "Снижение идет медленно, но регулярно", - сказал чиновник Минздрава Франции.
В целом, по последним данным, госпитализированы 28658 пациентов с диагнозом коронавируса, в том числе 1346 за минувшие сутки. В отделениях реанимации находятся 4870 инфицированных COVID-19. За сутки поступили 155 новых больных. Но в обоих случаях зарегистрировано уменьшение числа госпитализированных за последние 24 часа.
С начала эпидемии во Франции выявлены 122577 случаев заражения коронавирусом.
По словам Саломона, задача всего общества "идти к общей цели - обеспечению самого слабого распространения вируса". Для этого, подчеркнул он, надо продолжать строго соблюдать правила изоляции и социального дистанцирования.
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