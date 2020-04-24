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Дальнее зарубежье 24.04.2020 21:49

Минздрав Франции отмечает медленное, но регулярное снижение госпитализаций с COVID-19

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 389 человек, что составляет с начала эпидемии 22245 летальных исходов, сообщил в пятницу на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

При этом он в очередной раз отметил тенденцию снижения числа госпитализаций в стране. "Снижение идет медленно, но регулярно", - сказал чиновник Минздрава Франции.

В целом, по последним данным, госпитализированы 28658 пациентов с диагнозом коронавируса, в том числе 1346 за минувшие сутки. В отделениях реанимации находятся 4870 инфицированных COVID-19. За сутки поступили 155 новых больных. Но в обоих случаях зарегистрировано уменьшение числа госпитализированных за последние 24 часа.

С начала эпидемии во Франции выявлены 122577 случаев заражения коронавирусом.

По словам Саломона, задача всего общества "идти к общей цели - обеспечению самого слабого распространения вируса". Для этого, подчеркнул он, надо продолжать строго соблюдать правила изоляции и социального дистанцирования.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, ДИНАМИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]