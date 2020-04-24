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ТЭК 24.04.2020 22:46

Трамп не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией

Президент США Дональд Трамп в пятницу предположил, что Россия и Саудовская Аравия продолжат сокращение добычи нефти.

"Вполне возможно, что они и дальше будут сокращать (добычу - ИФ). И я думаю, что это будет естественным на данном этапе", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки в Белом доме, будут ли Россия и Саудовская Аравия, по его мнению, и дальше сокращать добычу нефти.

"Они говорят, что сокращают на 10 млн б/c, но я думаю, что на самом деле это 15 млн б/c. Я даже слышал версию о 20 млн б/c", - отметил президент США,

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРАМП, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]