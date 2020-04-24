Рекордные 41 пациент с коронавирусом в Москве скончался за сутки - оперштаб

Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом Covid-19 в Москве увеличилось с 325 до 366, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве скончался 41 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет. У 34-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Также он страдал сахарным диабетом",- отмечают в штабе.
По словам собеседника агентства, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.
"Среди них - гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у 10 скончавшихся",- сказали в штабе
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