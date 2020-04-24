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Происшествия 24.04.2020 23:27

Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 8,5 кг героина из Ирана

Таможенные органы Азербайджана перехватили около 12 кг наркотиков на границе с Ираном, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

«На основе оперативной информации о планах контрабанды в республику партии наркотиков, на Билясуварском таможенном посту азербайджано-иранской государственной границы был задержан грузовой автомобиль, направлявшийся транзитом через Исламскую Республику Иран. Водитель транспортного средства - гражданин Азербайджана Дуньямалыев Илькин заявил таможенникам об отсутствии при нем и в грузовике каких-либо скрытых от таможенного контроля веществ и предметов. Однако обыск, проведенный с привлечением собаки, выявил в транспортном средстве наркотики и психотропные препараты», - подчеркивается в информации.

В целом, в различных тайниках в фуре и среди груза гипсокартона было обнаружено 8,557 кг героина и 3,241 кг психотропных препаратов.

«По факту проводится расследование», - отмечает ведомство.

А.Азизов

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Тэги: ИРАН, НАРКОТИКИ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]