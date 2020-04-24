Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 8,5 кг героина из Ирана

Таможенные органы Азербайджана перехватили около 12 кг наркотиков на границе с Ираном, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.
«На основе оперативной информации о планах контрабанды в республику партии наркотиков, на Билясуварском таможенном посту азербайджано-иранской государственной границы был задержан грузовой автомобиль, направлявшийся транзитом через Исламскую Республику Иран. Водитель транспортного средства - гражданин Азербайджана Дуньямалыев Илькин заявил таможенникам об отсутствии при нем и в грузовике каких-либо скрытых от таможенного контроля веществ и предметов. Однако обыск, проведенный с привлечением собаки, выявил в транспортном средстве наркотики и психотропные препараты», - подчеркивается в информации.
В целом, в различных тайниках в фуре и среди груза гипсокартона было обнаружено 8,557 кг героина и 3,241 кг психотропных препаратов.
«По факту проводится расследование», - отмечает ведомство.
А.Азизов
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