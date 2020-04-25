В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, 11 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Хэйлунцзян), сообщается на сайте Госкомздрава КНР.
В четверг сообщалось о шести выявленных новых случаях заражения при двух ввезенных.
За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.
С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 816 случая заражения, из них 1 тыс. 629 - ввезенных из-за границы.
На китайских территориях вне материковой части страны зафиксирован один новый случай заражения - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 508 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 035 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 428 (шесть случаев смерти).
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Роснефть продает 200 тыс. тонн судового топлива с поставкой в мае-июне
Швейцарский Центробанк зафиксировал рекордный убыток в I квартале
Авиакомпания Air Astana в 2020г может недополучить треть доходов из-за COVID-19
Число жертв коронавируса в мире приближается к 196 тыс. человек - университет Хопкинса
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 8,5 кг героина из Ирана
Мусульмане в этом году отметят Рамадан дома из-за коронавируса
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог