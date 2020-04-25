Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8308 RUR   0.0228 GBR   2.0998 TRY   0.2435

Цена на нефть

23.04   $/bbl WTI 16.50 2.72 Brent 21.33 0.96

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.04.2020 09:05

За сутки в материковом Китае выявлено 12 новых случаев COVID-19, 11 - "импортированы" - власти

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, 11 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Хэйлунцзян), сообщается на сайте Госкомздрава КНР.

В четверг сообщалось о шести выявленных новых случаях заражения при двух ввезенных.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 816 случая заражения, из них 1 тыс. 629 - ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксирован один новый случай заражения - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 508 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 035 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 428 (шесть случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Китай не сообщил вовремя о масштабах проблемы коронавируса - Помпео Китайские данные по COVID-19 нереальны, полагает координатор Белого дома по противодействию коронавирусу Пекин должен понести ответственность, если преднамеренно скрывал факты о коронавирусе - Трамп Китай, а не США рекордсмен по числу смертей пациентов с коронавирусом - Трамп Лондону придется пересмотреть отношения с Пекином в связи с пандемией коронавируса - глава британского МИД Попытки возложить на КНР ответственность за коронавирус недопустимы - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]