США могут запретить работу на своей территории трех китайских телекоммуникационных компаний

Американская Федеральная комиссия по связи (FCC) в пятницу заявила, что может запретить деятельность в США трех контролируемых государством китайских телекоммуникационных компаний, мотивируя это тем, что она, якобы, представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщают американские СМИ со ссылкой на председателя Аджита Пайя.
FCC направила China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp и ее стопроцентной дочерней компании ComNet (USA) LLC приказы, предписав им объяснить, почему она не должна начинать процесс отзыва разрешений на их деятельность в США.
"Мы просто не можем рисковать и надеяться на лучшее, когда речь заходит о безопасности наших сетей", - следует из текста заявления Пайя.
Он отметил, что разрешение на работу в США указанные китайские компании получили более десяти лет назад. С тех пор, по его словам, "риски национальной безопасности и правоохранительной деятельности, связанные с деятельностью китайского правительства, значительно возросли".
В приказах FCC также говорится об "изощренности и вытекающем из этого ущербе участия китайского правительства в компьютерных вторжениях и атаках против Соединенных Штатов", но не приводятся конкретные случаи, говорится в сообщениях СМИ, которые читают, что этот шаг американских властей является свидетельством дальнейшего ухудшения американо-китайских отношений.
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