Число заражений COVID-19 в Центральной Азии приближается к 5 тыс

В странах Центральной Азии на утро субботы выявлено 173 новых заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане, Киргизии и Узбекистане достигло 4 тыс. 983.

В Казахстане выявлено 106 новых заражений коронавирусом. По данным республиканского оперативного штаба, на 25 апреля в стране 2482 подтвержденных случаев COVID-19, вылечились от коронавируса 604 человек, скончались 25 человек. Больше всего заражений в Алматы (791), Нур-Султане (454) и в Кызылординской области (170). Накануне вечером республиканский штаб сообщал о 2376 заражениях.

В Киргизии за минувшие сутки выявлено девять новых заражений, общее число инфицированных COVID-19 достигло 665 человек, сообщил на брифинге в субботу министр здравоохранения страны Сабиржан Абдикаримов.

По данным на 25 апреля, в Киргизии 345 человек выздоровели после коронавируса, восемь человек скончались.

В Казахстане и в Киргизии из-за распространения коронавируса действует режим чрезвычайного положения. Города и регионы, в которых обнаружены очаги COVID-19, закрыты на карантин.

20 апреля президент Казахстана Ксым-Жомарт Токаев заявил, что в стране были приняты своевременные меры для противодействия коронавирусу, но пик еще не пройден. Со своей стороны глава Минздрава республики Елжан Биртанов ранее заявил журналистам, что не ожидает резких скачков в распространении коронавируса. Он рассчитывает, что в мае число подтвержденных случаев заражения в стране не превысит 3,5 тыс.

Вместе с тем заместитель министра здравоохранения Киргизии Нурболот Усенбаев на брифинге в минувший четверг заявил, что распространение коронавируса в этой стране достигло максимального уровня и теперь ситуация стабилизируется. Ранее Минздрав Киргизии прогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в стране на 20-24 апреля.

В Узбекистане число заражений COVID-19 за минувшие сутки выросло еще на 58 и достигло 1 тыс. 836, сообщил в субботу Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 60 и достигло 621 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся более 90 тыс. человек, зафиксировано восемь летальных исходов.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры. Вместе с тем, на совещании 20 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал поэтапно смягчать карантинные ограничения. По словам президента, в первую очередь это касается строительной сферы, которая является "одним из драйверов обеспечения занятости населения и экономической стабильности".

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Таджикистане и Туркменистане нет. Вместе с тем, въезд в эти страны из-за пандемии коронавируса ограничен, созданы карантины по профилактике COVID-19.