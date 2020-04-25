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Дальнее зарубежье 25.04.2020 11:14

Указ Трампа об ограничении иммиграции в США рассматривается в Белом доме как долгосрочная стратегия - СМИ

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции в США рассматривается в Белом доме как долгосрочная стратегия, а не временная мера, пишет в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источник.

По ее данным, на этой неделе старший политический советник Трампа Стивен Миллер, который курирует вопросы миграции, в неофициальной беседе с журналистами заявил, что "самое важное - перекрыть кран для новой иностранной рабочей силы".

"Когда вы приостанавливаете въезд новых иммигрантов из-за рубежа, вы сокращаете иммиграцию еще сильнее, поскольку нарушается цепочка для последующей миграции. Так что польза для американских рабочих растет", - сказал Миллер, по данным издания.

Он указал на то, что эта стратегия рассматривается в Белом доме как долгосрочная, а не временная.

Газета отмечает, что администрация Трампа годами пыталась придумать, как отказаться от модели "цепной иммиграции" на основании родственных связей. Вместо этой модели в Белом доме хотели бы выстроить систему, когда иммигрировать в США люди смогут на основании своих профессиональных навыков или же, если того требует рынок труда США, подчеркивает издание.

Трамп в минувший четверг подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну. Он предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы в условиях спровоцированного COVID-19 кризиса, оставить рабочие места для американцев. Исключения предусмотрены для медицинских и других основных работников, занятых в борьбе со вспышкой коронавируса, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан, а также некоторых других иностранцев.

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Тэги: США, ИММИГРАЦИЯ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]