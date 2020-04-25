Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8308 RUR   0.0228 GBR   2.0998 TRY   0.2435

Цена на нефть

23.04   $/bbl WTI 16.50 2.72 Brent 21.33 0.96

Погода в Баку

  ночь день

25.04.2020 11:45

Болсонару отверг обвинения подавшего в отставку главы Минюста Бразилии во вмешательстве в его компетенции

Президент Бразилии Жаир Болсонару отверг обвинения во вмешательстве со стороны подавшего в отставку главы министерства юстиции Сержиу Мору после увольнения главы федеральной полиции, сообщают местные СМИ.

"Назначение мое, прерогатива моя. В тот день, когда я подчинюсь любому из своих подчиненных, я перестану быть президентом", - заявил Болсонару, подчеркнув, что обвинения Мору безосновательны.

В пятницу Мору подал в отставку после того, как президент Болсонару уволил главу федеральной полиции Маурисиу Валейшу. Мору, назначивший Валейшу на эту должность, заявил, что тот уволен по политическим и личным причинам. Он заявил, что Болсонару пытался сменить Валейшу еще в прошлом году.

По словам Мору, президент Бразилии неоднократно говорил ему, что хотел бы иметь в этой структуре свое "контактное лицо", которое могло бы быть директором и собирать для него разведывательные отчеты.

Мору занял пост министра юстиции после того, как Болсонару выиграл выборы в Бразилии. Он известен в стране, как судья, который в 2017 году приговорил к тюремному сроку бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву.

В адрес Мору неоднократно звучали обвинения в том, что он вступил в сговор с политическими соперниками Лулы да Силвы, чтобы не пустить его на выборы 2018 года, в которых он считался фаворитом, даже находясь в тюрьме. Когда стало очевидно, что адвокатам не удастся вызволить его из тюрьмы для участия в выборах, Партия трудящихся Бразилии выдвинула вместо него кандидата Фернанду Аддада, который в итоге проиграл действующему президенту Болсонару.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИНЮСТ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Президент Бразилии перестал открыто критиковать социальную изоляцию в связи с коронавирусом Facebook и Instagram вслед за Twitter удалили видео президента Бразилии о коронавирусе Президент Бразилии Болсонару прогулялся по центру столицы, пока бразильцы на карантине Президент Бразилии призывает не поддаваться панике, связанной с COVID-19 Болсонару сделал второй тест на коронавирус, он здоров В Бразилии госпитализировали президента после падения

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]