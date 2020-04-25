Болсонару отверг обвинения подавшего в отставку главы Минюста Бразилии во вмешательстве в его компетенции

Президент Бразилии Жаир Болсонару отверг обвинения во вмешательстве со стороны подавшего в отставку главы министерства юстиции Сержиу Мору после увольнения главы федеральной полиции, сообщают местные СМИ.

"Назначение мое, прерогатива моя. В тот день, когда я подчинюсь любому из своих подчиненных, я перестану быть президентом", - заявил Болсонару, подчеркнув, что обвинения Мору безосновательны.

В пятницу Мору подал в отставку после того, как президент Болсонару уволил главу федеральной полиции Маурисиу Валейшу. Мору, назначивший Валейшу на эту должность, заявил, что тот уволен по политическим и личным причинам. Он заявил, что Болсонару пытался сменить Валейшу еще в прошлом году.

По словам Мору, президент Бразилии неоднократно говорил ему, что хотел бы иметь в этой структуре свое "контактное лицо", которое могло бы быть директором и собирать для него разведывательные отчеты.

Мору занял пост министра юстиции после того, как Болсонару выиграл выборы в Бразилии. Он известен в стране, как судья, который в 2017 году приговорил к тюремному сроку бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву.

В адрес Мору неоднократно звучали обвинения в том, что он вступил в сговор с политическими соперниками Лулы да Силвы, чтобы не пустить его на выборы 2018 года, в которых он считался фаворитом, даже находясь в тюрьме. Когда стало очевидно, что адвокатам не удастся вызволить его из тюрьмы для участия в выборах, Партия трудящихся Бразилии выдвинула вместо него кандидата Фернанду Аддада, который в итоге проиграл действующему президенту Болсонару.