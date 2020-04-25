Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу находится в Чернобыльской зоне, в ходе субботника будет сажать сосны в Национальном парке "Припятский".
"В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский", - говорится в сообщении госагентства БелТА.
С целью возобновления лесной массы на площади в полтора гектара в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.
Уточняется, что на субботнике Лукашенко будет работать на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.
Один из четырех национальных парков Беларуси - "Припятский" - расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 190 тыс. га территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.
Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.
Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.
С 4 апреля 2020 года в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС украинские спасатели тушили лесной пожар, который из-за ветра в результате добрался до города Припять и опасных объектов зоны отчуждения.
Болсонару отверг обвинения подавшего в отставку главы Минюста Бразилии во вмешательстве в его компетенции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ЦБ Азербайджана временно снижает требования к адекватности капитала банков
Алекперов: "ЛУКОЙЛ" не останавливал НПЗ в РФ и за рубежом, но есть сложности с реализацией
Белоруссия займет у Всемирного банка 90 млн евро на борьбу с COVID-19
Число жертв коронавируса в мире приближается к 196 тыс. человек - университет Хопкинса
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 8,5 кг героина из Ирана
Мусульмане в этом году отметят Рамадан дома из-за коронавируса
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог