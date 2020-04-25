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Финансы 25.04.2020 13:18

Белоруссия займет у Всемирного банка 90 млн евро на борьбу с COVID-19

Правительство Белоруссии утвердило привлечение займа Всемирного банка на 90 млн евро на меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В соответствии с опубликованным в субботу постановлением №249, займ привлекается "сроком на 11 лет для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию в Республике Беларусь". Привлечение запланировано в период 2020-2021 годов.

С белорусской стороны подписать договор со Всемирным банком уполномочен Минздрав.

Как сообщалось, в середине апреля Минфин Беларуси объявил о достижении договоренности со Всемирным банком о выделении займа на 90 млн евро для противодействия распространению COVID-19.

Также сообщалось, что Беларусь рассчитывает, что в конце апреля Совет директоров МВФ одобрит заявку Минска на предоставление в 2020-2021 годах экстренного финансирования на $900 млн.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВБ, ЗАЙМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]