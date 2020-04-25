Белоруссия займет у Всемирного банка 90 млн евро на борьбу с COVID-19

Правительство Белоруссии утвердило привлечение займа Всемирного банка на 90 млн евро на меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В соответствии с опубликованным в субботу постановлением №249, займ привлекается "сроком на 11 лет для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию в Республике Беларусь". Привлечение запланировано в период 2020-2021 годов.

С белорусской стороны подписать договор со Всемирным банком уполномочен Минздрав.

Как сообщалось, в середине апреля Минфин Беларуси объявил о достижении договоренности со Всемирным банком о выделении займа на 90 млн евро для противодействия распространению COVID-19.

Также сообщалось, что Беларусь рассчитывает, что в конце апреля Совет директоров МВФ одобрит заявку Минска на предоставление в 2020-2021 годах экстренного финансирования на $900 млн.