ЦБ Азербайджана планирует внедрить инструменты поддержки пострадавших от коронавируса предпринимателей

Центральный банк Азербайджана подготовил пакет предложений для снижения негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на экономику страны, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

"Пакет включает в себя регулятивную поддержку населения, экономику и банковского сектора, сокращение расходов на платежные услуги для ряда экономических субъектов, а также меры по обеспечению беспрерывности страховых услуг и снижению негативного влияния коронавируса на участников рынка капитала", - отметили в ЦБ.

В рамках регулятивной поддержки, ЦБ планирует реструктуризировать до 30 сентября 2020 года ипотечные кредиты не занимающихся предпринимательской деятельностью физлиц, которые были выданы до 1 марта 2020 года за счет средств Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. При этом качество кредита не будет понижаться, информация о просрочке, связанной с пандемией, до 30 сентября 2020 года будет передаваться в кредитное бюро с особой пометкой, без ухудшения кредитной истории.

Регулятивная поддержка также включает в себя защиту интересов предпринимателей, напрямую пострадавших от коронавируса. В частности, планируется не ухудшать при реструктуризации до 30 сентября качество кредитов предпринимателей, чьи кредитные проценты будут субсидироваться правительством. ЦБ планирует реструктуризировать предпринимательские кредиты, взятые за счет государственных фондов, без ухудшения их качества. а просрочка не будет влиять на кредитную историю до 30 сентября 2020 года.

Кроме того, банкам будет дан совет не начислять дополнительные проценты и пеню по пророченным кредитам, в случае если просрочка связана с пандемией.

А. Мамедов