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Дальнее зарубежье 25.04.2020 13:56

На Шри-Ланке на выходных ввели комендантский час

Власти Шри-Ланки ввели комендантский час на выходные дни после роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщает The Guardian.

Накануне на Шри-Ланке выявили 46 новых случаев заражения, это самый высокий результат за сутки. После этого руководство страны распорядилось о возобновлении комендантского часа до понедельника 27 апреля.

Когда в мире началась пандемия коронавируса, власти Шри-Ланки ограничили передвижение в определенные часы. Затем они ввели комендантский час в ночное время суток, а позднее ослабили его.

Всего с начала пандемии выявлено 420 случаев, семь зараженных Covid-19 человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]