На Шри-Ланке на выходных ввели комендантский час

Власти Шри-Ланки ввели комендантский час на выходные дни после роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщает The Guardian.
Накануне на Шри-Ланке выявили 46 новых случаев заражения, это самый высокий результат за сутки. После этого руководство страны распорядилось о возобновлении комендантского часа до понедельника 27 апреля.
Когда в мире началась пандемия коронавируса, власти Шри-Ланки ограничили передвижение в определенные часы. Затем они ввели комендантский час в ночное время суток, а позднее ослабили его.
Всего с начала пандемии выявлено 420 случаев, семь зараженных Covid-19 человек скончались.
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