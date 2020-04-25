Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8308 RUR   0.0228 GBR   2.0998 TRY   0.2435

Цена на нефть

23.04   $/bbl WTI 16.50 2.72 Brent 21.33 0.96

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 25.04.2020 14:51

ЦБ Азербайджана временно снижает требования к адекватности капитала банков

Центральный банк Азербайджана принял ряд регулятивных мер, позволяющих снизить нагрузку на банки и увеличить возможности кредитования в период пандемии коронавируса, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

Согласно пакету мер, ЦБА планирует снизить требования к коэффициенту адекватности совокупного капитала системных банков с 12% до 11%, а для остальных банков – с 10% до 9%. Контрциклический буфер капитала сокращается с 0,5% до 0%. Также откладываются дополнительные капитальные требования по потребительским кредитам.

Все эти требования будут в силе до 1 января 2021 года.

Кроме того, ЦБА планирует снизить коэффициент риска ипотечных кредитов, выданных банками за счет собственных средств до 1 апреля 2020 года, со 100% до 50%. ЦБА также рекомендует банкам отложить выплату дивидендов за 2019 год до 30 сентября 2020 года и не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Все инспекции в кредитных организациях также приостанавливаются до 30 сентября 2020 года, за исключением случаев, где требуются безотлагательное вмешательство.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ТРЕБОВАНИЯ, СНИЖЕНИЕ


Похожие новости


В Азербайджане вступили в силу новые требования к адекватности капитала банков и классификации рисков В Азербайджане с конца ноября 2019г вводятся новые требования к адекватности капитала банков и классификации рисков В Азербайджане усиливается надзор за рисками по кредитованию заемщиков В Азербайджане с июня 2019г повышаются требования к коэффициенту адекватности капитала для системных банков Нацбанк Грузии снижает норму резервирования банковских депозитов в нацвалюте с 7% до 5% Решение Центробанка об увеличение минимальных требований к капиталу банков в Азербайджане в 5 раз оказалось эффективным – глава МБА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]