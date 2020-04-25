ЦБ Азербайджана временно снижает требования к адекватности капитала банков

Центральный банк Азербайджана принял ряд регулятивных мер, позволяющих снизить нагрузку на банки и увеличить возможности кредитования в период пандемии коронавируса, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

Согласно пакету мер, ЦБА планирует снизить требования к коэффициенту адекватности совокупного капитала системных банков с 12% до 11%, а для остальных банков – с 10% до 9%. Контрциклический буфер капитала сокращается с 0,5% до 0%. Также откладываются дополнительные капитальные требования по потребительским кредитам.

Все эти требования будут в силе до 1 января 2021 года.

Кроме того, ЦБА планирует снизить коэффициент риска ипотечных кредитов, выданных банками за счет собственных средств до 1 апреля 2020 года, со 100% до 50%. ЦБА также рекомендует банкам отложить выплату дивидендов за 2019 год до 30 сентября 2020 года и не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Все инспекции в кредитных организациях также приостанавливаются до 30 сентября 2020 года, за исключением случаев, где требуются безотлагательное вмешательство.

А. Мамедов