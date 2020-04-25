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ТЭК 25.04.2020 14:24

Алекперов: "ЛУКОЙЛ" не останавливал НПЗ в РФ и за рубежом, но есть сложности с реализацией

Российские и зарубежные нефтеперерабатывающие заводы "ЛУКОЙЛа" продолжают работать в штатном режиме.

"Наша отрасль - она сегодня отличается от многих другим тем, что она работает круглосуточно. У нас нет выходных, у нас нет праздников, у нас круглосуточный цикл работы. поэтому сегодня коллективы работают все в штатном режиме, ни один завод не остановлен", - сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на канале "Россия 1".

"В Европе сегодня мы также работаем на удаленке, центральные аппараты, заправочные станции наши все работают, все наши 4 завода работают в штатном режиме, то же самое, ни остановок не допустили - да, есть сложности с реализацией", - добавил он.

В "ЛУКОЙЛ" входят четыре НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте), три НПЗ в Европе (Италия, Румыния, Болгария), также компании принадлежит 45%-я доля в НПЗ в Нидерландах. Суммарная мощность НПЗ составляет 84,6 млн тонн.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ЛУКОЙЛ, НПЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]