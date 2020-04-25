Число смертей зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 7 тысяч

В Бельгии за последние сутки зарегистрирован 241 летальный исход среди заразившихся коронавирусом, что доводит общее число смертей до 6917, сообщил в субботу на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель антикризисного центра Стевен Ван Гюхт.
При этом он уточнил, что на этот раз в смертность минувших суток включены 58 случаев предыдущих дней в домах престарелых Фландрии, которые ранее не были учтены "по техническим причинам".
В стране, по последним данным, госпитализированы 4195 пациентов с диагнозом коронавируса, за сутки в больницы поступили 217 инфицированных. В отделениях интенсивной терапии находятся 934 человека. Из них 635 подключены к искусственной вентиляции легких.
С пятницы из больниц выписаны 295 выздоровевших пациентов.
В антикризисном центре отмечают продолжающуюся тенденцию постепенного снижения госпитализаций. Это стало одним из главных аргументов в пользу объявления накануне федеральным правительством поэтапного плана выхода из режима ограничений, который начинается 4 мая.
За сутки зафиксированы 1032 новых заражения COVID-19. В целом в Бельгии выявлены 45325 случаев инфицирования.
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