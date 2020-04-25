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Дальнее зарубежье 25.04.2020 15:26

Число смертей зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 7 тысяч

В Бельгии за последние сутки зарегистрирован 241 летальный исход среди заразившихся коронавирусом, что доводит общее число смертей до 6917, сообщил в субботу на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель антикризисного центра Стевен Ван Гюхт.

При этом он уточнил, что на этот раз в смертность минувших суток включены 58 случаев предыдущих дней в домах престарелых Фландрии, которые ранее не были учтены "по техническим причинам".

В стране, по последним данным, госпитализированы 4195 пациентов с диагнозом коронавируса, за сутки в больницы поступили 217 инфицированных. В отделениях интенсивной терапии находятся 934 человека. Из них 635 подключены к искусственной вентиляции легких.

С пятницы из больниц выписаны 295 выздоровевших пациентов.

В антикризисном центре отмечают продолжающуюся тенденцию постепенного снижения госпитализаций. Это стало одним из главных аргументов в пользу объявления накануне федеральным правительством поэтапного плана выхода из режима ограничений, который начинается 4 мая.

За сутки зафиксированы 1032 новых заражения COVID-19. В целом в Бельгии выявлены 45325 случаев инфицирования.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]