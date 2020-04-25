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СНГ 25.04.2020 15:57

Лукашенко подтвердил проведение президентских выборов в Белоруссии не позднее 30 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике переноситься не будут, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

"В отношении предстоящих в Беларуси президентских выборов. "Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", - сказал в субботу Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Лукашенко также отметил, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

"Один из вариантов - совместить его (послание - ИФ) с предвыборной программой нынешнего президента, тем самым расширив и сделав более стратегическим. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится", - сказал глава государства.

31 марта Лукашенко отмечал, что пока выборы переносить не планируется. "У нас пока нет оснований их переносить. Как некоторые (что удивительно - не то враги, не то соперники) нам подсказывают: не надо проводить. Меня всегда это настораживает. Как нас учили в советские времена: если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделайте наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает", - сказал Лукашенко.

Он также поручил заняться организацией выборов спикеру Совета республики (верхняя палата парламента) Наталье Кочановой, которая ранее возглавляла администрацию президента.

После встречи с Лукашенко Кочанова сообщила, что дата проведения избирательной кампании будет определена после обсуждения с ЦИК. "Выборы будут проведены в нашей стране в четко установленные сроки в соответствии с законом. Никакого переноса выборов не будет, это однозначно", - подчеркнула Кочанова.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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