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Здравоохранение 25.04.2020 16:38

В ВОЗ предупредили вылечившихся от коронавируса об опасности повторного заражения

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в субботу заявили, что нельзя утверждать, будто вылечившиеся от коронавируса люди не могут им заразиться повторно благодаря антителам в плазме крови, пишет The Guardian.

"На данном этапе пандемии пока недостаточно данных об эффективности иммунитета с антителами", - заявили в организации.

В ВОЗ призвали людей, полагающих, что обладают иммунитетом к коронавирусу, поскольку уже переболели им, не игнорировать рекомендации в области общественного здравоохранения.

Ранее на этой неделе власти Чили запустили программу по выдаче сертификатов выздоровевшим от коронавируса. Так называемые "карточки Covid" в Чили будут выдавать в электронном виде. Их получат те, кто сдал положительный тест на коронавирус, и после двухнедельного карантина больше не демонстрирует признаки заболевания.

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Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]